Üye Girişi
Haberler

Güney Kore'den Van'a damat geldi! Halay çektiği anları görmeniz lazım

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de üniversitede tanışan Vanlı Muazzez İşliyen ile Güney Koreli Park Jong-wook, Van'da yaptıkları düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğün töreninde damadın halay çektiği anlar ise görülmeye değerdi.

Güney Kore'de üniversitede eğitimi sırasında tanışan 26 yaşındaki Muazzez İşliyen ve 27 yaşındaki Park Jong-wook, bir süre devam eden arkadaşlıklarının ardından evlenme kararı aldı.

Dört ay önce Müslüman olan Park, düğün için annesiyle Erciş ilçesine geldi. Yörenin geleneklerine göre düzenlenen düğünle dünyaevine giren çift, davetlilerle halay çekti. O anlara ilişkin görüntüler büyük beğeni topladı.

Güney Kore'den Van'a damat geldi! Halay çektiği anları görmeniz lazım
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

Güney Kore Damatlık Güncel Yaşam Van Van

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu
Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Telsiz patlar mı? Telsiz patlaması nedir? Uçakta kavga çıkaran adam kim, tutuklandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Eylül İnegöl, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Histopatoloji nedir? Histopatoloji neden yapılır? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Kartal, Sultangazi, Başakşehir, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eleme adayları kim? 18 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Eylül Bornova, Ödemiş, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Bugün MasterChef MAKARNA düellosunu Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });