Güney Kore'den Van'a damat geldi! Halay çektiği anları görmeniz lazım

Güney Kore'de üniversitede eğitimi sırasında tanışan 26 yaşındaki Muazzez İşliyen ve 27 yaşındaki Park Jong-wook, bir süre devam eden arkadaşlıklarının ardından evlenme kararı aldı.

Dört ay önce Müslüman olan Park, düğün için annesiyle Erciş ilçesine geldi. Yörenin geleneklerine göre düzenlenen düğünle dünyaevine giren çift, davetlilerle halay çekti. O anlara ilişkin görüntüler büyük beğeni topladı.