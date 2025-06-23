Gülseren Budayıcıoğlu: Kadınlar narsist erkeklere bayılıyor ama büyük tehlike!

Türkiye'de psikiyatri ve edebiyatın kesişim noktasında güçlü bir yer edinen Gülseren Budayıcıoğlu, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Çocukluk anılarından aile ilişkilerine, annelik kavramından popüler kitabı Kral Kaybederse dizisine kadar pek çok konuda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Budayıcıoğlu'nun özellikle kadınlara yönelik mesajları sosyal medyada da geniş yankı buldu.

"KADINLARIN EN BÜYÜK DERSLERİ ANNELERDEN"

Budayıcıoğlu, kişisel gelişimin en kritik döneminin çocukluk yılları olduğunu vurguladı. "6-7 yaşına kadar kaderimizin rengi belli oluyor" diyen yazar, aile içinde sevgi ve güven ortamının hayati önem taşıdığını belirtti. "Hayatımızda en büyük rol annelerindir" ve "Anne çocuğunu her türlü şiddetten korumakla görevlidir" sözleriyle annelere seslenen Budayıcıoğlu, annelik rolünün şekillendirici gücünü vurguladı.

"NARSİST ERKEKLER KADINLAR İÇİN TEHLİKELİ"

Kral Kaybederse kitabı ve dizisine dair konuşan Budayıcıoğlu, kadın-erkek ilişkilerine dair çarpıcı bir uyarıda bulundu: "Narsist erkekler biz kadınlar için gerçekten çok tehlikeli, ama kadınlar narsist erkeklere bayılır" diyerek toplumda sık rastlanan bu eğilimi gündeme taşıdı. "Narsist erkekler aslında çok mutsuz, kendileriyle bir türlü barışamamışlar" ifadelerini kullanan Budayıcıoğlu, kadınların bu tür kişilik yapılarına neden yöneldiğini anlamanın önemli olduğunu söyledi.

"KENDİME İYİ BİR HAYAT YAŞATMAK İÇİN ÇOK EMEK VERDİM"

Gülseren Budayıcıoğlu, çocukluk döneminden itibaren hayatını değiştirmek için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi. "Kendime daha iyi bir hayat yaşatabilmek için çok emek verdim diyebilirim" sözleriyle kişisel yolculuğunu özetleyen Budayıcıoğlu, aile yapısının birey üzerindeki etkisini kendi hayatından örneklerle anlattı. Annesinin disiplinli tavırlarının bugün geldiği noktada belirleyici olduğunu da ekledi: "Annemin disiplini sayesinde birçok şeyi başarabildim."