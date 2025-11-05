Gübre Çukuruna Düşen Tilki Kurtarıldı

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde gübre çukuruna düşen bir tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kırşehir'in Mucur ilçesi İnaç köyünde gübre çukuruna düşen bir tilki, ekiplerimizin hızlı ve titiz müdahalesiyle kurtarıldı. İlgili kurumlarla yapılan iş birliği sonucu bulunduğu yerden çıkarılan tilki, ekiplerimizin uyguladığı tedaviyle kısa sürede sağlığına kavuştu. Tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılan tilki, yeniden özgürlüğüne kavuştu. Unutmayalım, her can doğanın bir parçasıdır" denildi.