Kafası üstünde durarak hem gitar çalıyor hem de şarkı söylüyor Çin'de bir sokak sanatçısı, kafası üstünde durarak hem gitar çalıyor hem de şarkı söylüyor. Görenlerin şaşkınlığı gizleyemediği adam, kazandığı parayla çocuklarını eğitimine destek oluyor. Çin'in Guangzhou kentinde, kafası üstünde durarak gitar çalıp şarkı söyleyen sokak sanatçısı, görenlerin ilgisini çekiyor. KAZANDIĞI PARAYI ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE HARCIYOR Guangdong kentinden Guangzhou'ya gelerek, sokaklarda kafa üstünde performans sergileyen adam, kazandığı parayla çocuklarının eğitimine destek oluyor. AA / Yaşam Çin Halk Cumhuriyeti Guangzhou Yaşam Haberler

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