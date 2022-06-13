Kafası üstünde durarak hem gitar çalıyor hem de şarkı söylüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kafası üstünde durarak hem gitar çalıyor hem de şarkı söylüyor

AA - Yaşam
 - Güncelleme:

Çin'de bir sokak sanatçısı, kafası üstünde durarak hem gitar çalıyor hem de şarkı söylüyor. Görenlerin şaşkınlığı gizleyemediği adam, kazandığı parayla çocuklarını eğitimine destek oluyor.

Çin'in Guangzhou kentinde, kafası üstünde durarak gitar çalıp şarkı söyleyen sokak sanatçısı, görenlerin ilgisini çekiyor.

KAZANDIĞI PARAYI ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE HARCIYOR

Guangdong kentinden Guangzhou'ya gelerek, sokaklarda kafa üstünde performans sergileyen adam, kazandığı parayla çocuklarının eğitimine destek oluyor.

Kafası üstünde durarak hem gitar çalıyor hem de şarkı söylüyor

AA / Yaşam

Çin Halk Cumhuriyeti Guangzhou Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title