Kafası üstünde durarak hem gitar çalıyor hem de şarkı söylüyor
AA - Yaşam
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Çin'de bir sokak sanatçısı, kafası üstünde durarak hem gitar çalıyor hem de şarkı söylüyor. Görenlerin şaşkınlığı gizleyemediği adam, kazandığı parayla çocuklarını eğitimine destek oluyor.
Çin'in Guangzhou kentinde, kafası üstünde durarak gitar çalıp şarkı söyleyen sokak sanatçısı, görenlerin ilgisini çekiyor.
KAZANDIĞI PARAYI ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE HARCIYOR
Guangdong kentinden Guangzhou'ya gelerek, sokaklarda kafa üstünde performans sergileyen adam, kazandığı parayla çocuklarının eğitimine destek oluyor.
AA / Yaşam