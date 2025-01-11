Gripin, 2025'in ilk konserinde İstanbul'da sahnedeydi: Seyircisinden tam not aldı

Türk rock müziğinin güçlü temsilcilerinden Gripin, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen İstanbul Kongre Merkezi konserleri kapsamında dün gece sahnedeydi. Gripin'in enerjik performansına İstanbul seyircisi eşlik etti, salon adeta dev bir koro haline dönüştü.

Konser boyunca hem klasikleşmiş hitlerini hem de yeni şarkılarını seslendiren Gripin, geceye bir sürpriz katarak grubun kurucularından Evren Gülçığ'ı sahnesinde ağırladı. Enerjisi ve izleyicilerle kurduğu samimi bağ ile hayranlarından tam not alan grubun özellikle yeni teklileri "Var Bir İhtimal"

performansı sırasında dinleyicilerin hep bir ağızdan şarkıya eşlik etmesi geceye damgasını vurdu. Çocukların da ilgi gösterdiği konserde, grubun solisti Birol Namoğlu kızları sahneye alarak, Gripin şarkılarını onlarla söyledi.

2025'in ilk konserinde aralıksız 2 saat sahnede kalan grup, dakikalarca süren alkışlar ve tekrar çağrılarıyla geceyi bitirdi. Gripin, İstanbul konserinin ardından bugün gerçekleşecek olan Ankara Congresium konseri için yola çıktı.