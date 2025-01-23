Grand Kartal Otel'de bir yıl önce kalan misafir yangın riskine dikkat çekmiş

Bolu'da her yıl on binlerce kişiyi ağırlayan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Bu, Türkiye tarihinde kayıtlara geçen en ölümcül otel yangınlarından biri oldu.

Otelin iç ve dış kaplamalarının ahşap olması yangını hızlandırırken, alarm ve duman dedektörlerinin çalışmaması, yangın merdivenlerinin de içerde bulunması sonucu alev ve yoğun dumana uykuda yakalanan misafirlerin korku ve panik içinde kaçmaya çalışırken hayatlarını kaybetmesine neden oldu.

Yangına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Boldu Belediyesi arasında yetki tartışmaları da sürerken, 1 yıl önce otelde konaklayan bir misafirin, otel müdürüyle arasında geçen konuşma facianın göz göre göre geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

Grand Kartal Otel'in Instagram hesabına yorum yazan bir kullanıcı, 1 yıl önce konakladığı otelin müdürüyle arasında geçen diyaloğu paylaştı.

OTEL MÜDÜRÜ: OTELİMİZ OTANTİK BÖYLE BİR SİSTEMİ İLERDE KURACAĞIZ

İşte facianın göz göre göre geldiğini bir kez daha ortaya koyan o diyalog:

"Geçen sene kaldım bu otelde ve otel müdürüne ben bizzat dedim ki 'böyle kızılçam ahşapla özdeşleşmiş bir otelde odalarda neden yangın söndürme sensörleri ve fiskiyeleri yok'. Otel müdürünün cevabı, 'efendim otelimiz otantik 60 yıllık bir otel olduğu için böyle bir sistemi ilerde kuracağız inşallah' dedi ve yandı. Yazık rabbim ölenlerin mekanlarını cennet kılsın."