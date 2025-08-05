Gözlerden uzak bir yaşam süren Ahmet Necdet Sezer'in son hali

Gözlerden uzak bir yaşam süren Ahmet Necdet Sezer'in son hali
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Gözlerden uzak bir yaşam süren Ahmet Necdet Sezer'in son hali
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Uzun süredir kameralardan uzak, sade bir yaşam süren 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara'daki bir müzik etkinliğinde görüntülendi. Torunuyla birlikte festivale katılan Sezer'in bir hayli yaşlandığı ve merdivenlerden inerken çevresindekilerden destek aldığı görüldü.

Ankara'da düzenlenen Müzik Festivali'ne izleyici olarak katılan Ahmet Necdet Sezer, yıllar sonra ilk kez kameralara yansıdı. Torunuyla birlikte sakin ve mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Sezer'in, merdivenlerden inerken destek alması sosyal medyada da gündem oldu.

Gözlerden uzak bir yaşam süren Ahmet Necdet Sezer'in son hali

AHMET NECDET SEZER KİMDİR?

Ahmet Necdet Sezer, 13 Eylül 1941 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1962 yılında mezun oldu. Yargıtay üyeliği ve Anayasa Mahkemesi üyeliği gibi görevlerde bulundu. 1988 yılında Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçildi.

Sezer, 2000 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Görev süresi boyunca tarafsızlığı, hukuk devleti vurgusu ve sade yaşam tarzıyla öne çıktı. 2007 yılında görev süresinin sona ermesinin ardından siyasetten tamamen uzak, mütevazı bir yaşam sürmeyi tercih etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (30)

Haber Yorumlarıismail ekici:

tarih o'nu anayasa kitapçığını başbakana fırlatıp ülkeyi krize sürükleyen cumhurbaşkanı olarak hatırlayacak. ve tabi Ramazan'da vazo büyüklüğündeki kadehiyle içkisini yudumlayan adam,

Yorum Beğen458
Yorum Beğenme214
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

necdet sezer hiç bir zaman israflarıyla müsrifleriyle kul millet yetim hakkı yiyerek örtülü ödeneği şaibeli şekilde harcayarak yük olmadı koruma ordusu makam aracı makam uçağı filosu kullanmadı sade mütavazi yaşadı kimseye hava atmadı makama yüzükle geldi yüzükle gitti

yanıt217
yanıt235
Haber YorumlarıKartal Bey:

Ülke kaç senedir krizde ismail farkındamısın?

yanıt145
yanıt107
Haber YorumlarıD:

Bu cumhurbaşkanıyken milletten uzak yaşadı. Köşkünde oturdu. Ankarada takıldı. Anadolu insanından uzaktı.

Yorum Beğen299
Yorum Beğenme111
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİnr:

Tayyip 300 koruma ordusuyla geziyor. Çok mu barişık halka? Şatafatlı saraylarda yaşıyor? Herşeyin lüksünü giyip yiyor! Çocukları torunları götürüyor bu mu müslümanlık????

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

öbürü gittiği yerlerde yolları trafiğe kapatıp trafiği felç ediyor

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Haber Yorumlarıeşref tantaş:

Sade vatandaş senin ciddi sorunların var. Nefret etmekten sağlıklı düşünme yetiniz ortadan kalkmış

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ülkenin bütün varlıklatrını fetoyo bahşedip sonrada ağlayan bir kişi olmasın yeterki ülkeyi fakir afrika seviyesine getirecek girişimler yapmasın yeterki toplumu parçalara bölüp emperyal güçlere vatanı peşkeş çekmemiş olsun yeterki hakkında milyarlarca dolarlık yolsuzluk rüşvet kaseti olmamış olsun yeterki varsın mütevazi az etkili bir cumhurbaşkanlığı yapmış olsun biz onu ve onun gibileri her zaman saygıyla yad ederiz

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme82
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