Göynük'te Ormanda Çıkan Yangın Köylüler Tarafından Söndürüldü

BOLU'nun Göynük ilçesinde ormanda çıkan yangın, köylüler ile orman işçilerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Boyacılar köyü mevkisinde bulunan ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle ormanda çıkan yangını gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler yangının meydana geldiği bölgeye gelene kadar köylüler alevlere müdahalede bulundu. Köylüler ve ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.