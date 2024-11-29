Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte

İşten gelir gelmez mutfağa girerek çocukları için yemek hazırlayan emekçi babanın görüntüleri kısa sürede viral oldu. Kızı tarafından kayda alınan babanın naifliği izleyenlerin içini ısıttı.

"CENNETLİK ADAM İŞTE"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Hayat bazı insanlara dinlenmek gibi bir seçenek sunmaz", "Allah herkese böyle kıymet bilen evlat nasip etsin", "Babası çocuğun kahramanı olmuş. Artık bizim de kahramanımız", "Cennetlik adam işte", "Dünyadaki en büyük huzur bu işte" şeklinde yorumlar yapıldı.