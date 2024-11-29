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Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte

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Küçük bir kız çocuğu, işten gelip kendilerine yemek hazırlayan babasını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O esnada baba ve kız arasında geçen diyaloglar izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

İşten gelir gelmez mutfağa girerek çocukları için yemek hazırlayan emekçi babanın görüntüleri kısa sürede viral oldu. Kızı tarafından kayda alınan babanın naifliği izleyenlerin içini ısıttı.

"CENNETLİK ADAM İŞTE"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Hayat bazı insanlara dinlenmek gibi bir seçenek sunmaz", "Allah herkese böyle kıymet bilen evlat nasip etsin", "Babası çocuğun kahramanı olmuş. Artık bizim de kahramanımız", "Cennetlik adam işte", "Dünyadaki en büyük huzur bu işte" şeklinde yorumlar yapıldı.

Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAli:

o pis üst başla yemek mi yapılır. önce üstünü çıkar banyonu yap sonra yemek yap. hayatta bi bok bilmeyenler her şeye el atmış durumda

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Haber Yorumlarıvatandaş:

helal olsun arkadaşa

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Haber YorumlarıKara Murat:

cennetlik adam.

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Haber YorumlarıRıza Baba:

Ben bunu her gün yapıyorum Peygamberim o zaman

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