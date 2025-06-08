Görüntüler mide bulandırdı! Adana'da kurban sakatatlarını sulama kanalına attılar

Görüntüler mide bulandırdı! Adana'da kurban sakatatlarını sulama kanalına attılar
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Görüntüler mide bulandırdı! Adana'da kurban sakatatlarını sulama kanalına attılar
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde Kurban Bayramı'nda sulama kanalları kurban sakatatları ve artıklarıyla dolup taştı. Atılan atıklar kötü kokuya neden olurken; çevrede yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanallarına kurban sakatat ve artıkları atıldı. Mahalle sakinleri, kötü koku ve sağlık tehdidinden dolayı isyan etti.

Kurban Bayramı'nın 3.gününde Adana'dan mide bulandıran görüntüler geldi. Kurban Bayramı'nda kurban kesen bilinçsiz vatandaşlar Yüreğir ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesi'ndeki sulama kanallarına kurban sakatatları attı.

KURBAN SAKATATLARIYLA DOLUP TAŞTI

Akarcalı mahallesinde sulama kanalları kurban sakatatları ve artıklarıyla dolup taştı. Kurban derisi, iç organları başta olmak üzere birçok artık atılan kanallarda kötü koku oluştu.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Mahallede yaşayan insanlar duruma isyan ederken; o görüntüler kameralarca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZafer Ozkan:

Bir sefer olsun şaşırt be Adana....

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