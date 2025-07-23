Görüntüdekiler Türk askeri! 'Erkeklere acıyacağım aklıma gelmezdi' yorumları yapılıyor

Bir askeri birlikte kaydedildiği belirtilen görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü. Videoda, askerlerin önlerine konulan bir kova sudan, küçük plastik kapaklarla su taşıyarak ağaç suladığı anlar yer aldı. İlginç ceza yöntemiyle kaydedilen bu anlar, hem tebessüm ettirdi hem de yorum yağmuruna tutuldu.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

Erkeklere acıyacağım aklıma gelmezdi.

Diş fırçası ile odayı temizleten komutan duymuştum, bu daha ilginç...

Erkeklere özür dilemeyi öğreten komutanın ellerinden öpüyorum.

Komutanlar erkekleri adam etmeye çalışıyor.

CEZA MI MİZAH MI?

Kimi kullanıcılar görüntüleri "askerî eğitimde sıradışı bir uygulama" olarak değerlendirirken, kimileri ise bunun "mizah amaçlı" ya da "cezaya yönelik psikolojik eğitim unsuru" olabileceğini belirtti.