Görüntü Van'dan! Sürücü farkında olmadan dünyanın en ilginç geçişini kaydetti

Görüntü Van'dan! Sürücü farkında olmadan dünyanın en ilginç geçişini kaydetti
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Görüntü Van'dan! Sürücü farkında olmadan dünyanın en ilginç geçişini kaydetti
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Van'da bir vatandaş, devasa buketin önünde fotoğraf çekilen gelin ile damadı kaydetmek isterken farkında olmadan dünyanın en ilginç geçişini kaydetti.

Van'da bir vatandaş, düğün çekimi yapan gelin ve damadı görüntülemek isterken, beklenmedik bir olaya tanıklık etti. Devasa bir buketin önünde poz veren çiftin mutlu anları kayda alınırken, kameraya yansıyan detay kısa sürede gündem oldu.

ÖNCE MUTLULUK SONRA KAVGA

Görüntülerin ilk anlarında gelin ve damat, tır dorsesine yerleştirilmiş dev bir çiçek buketinin önünde poz veriyor. Ancak birkaç saniye sonra kameranın açısına giren bir başka sahne izleyenleri şaşkına çevirdi. Aynı tırın önünde bir grup arasında tekme tokat kavga çıktığı görüldü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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