Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını arı kovanlarının bulunduğu bölgeye sirayet etti. Arılar can havliyle etrafa saldırınca, orada bulunan bir eşek telef oldu.

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN ŞAHSA TEPKİ

O anları kayda alan şahıs ise tepkilerin odağında... Görüntüleri izleyen birçok kişi, "Çekim yapacağına kurtarsana hayvanı" diyerek o anları kayda alan şahsa tepki gösterdi.