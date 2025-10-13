Haberler

Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi
Haber Videosu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, arı kovanlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. Arılar etrafa saldırırken, bir eşek telef oldu. O anları kayda alan kişi ise "Çekim yapacağına hayvanı kurtarsaydın" tepkileriyle sosyal medyada eleştirildi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını arı kovanlarının bulunduğu bölgeye sirayet etti. Arılar can havliyle etrafa saldırınca, orada bulunan bir eşek telef oldu.

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN ŞAHSA TEPKİ

O anları kayda alan şahıs ise tepkilerin odağında... Görüntüleri izleyen birçok kişi, "Çekim yapacağına kurtarsana hayvanı" diyerek o anları kayda alan şahsa tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Olay iddia! Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Mesela ne yapsaymış? Eşeğin yanına gidip o da mı arıların saldırısına maruz kalsaymış? Bazılarının eşek kadar aklı yok...

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuğba Ipıl:

senin adında zaten meymelet yok. Böyle düşünmen çok normal.

yanıt24
yanıt5
Haber YorumlarıBIRGUL Oke:

Çekim yaparken saldirmiyan arılar mı saldıracak Bir yok olunda dünya Temizlensin göz göre göre yavru eşeğin ölümünü kaydetmiş

yanıt14
yanıt1
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Sen Eşeğin yerinde olsaydın keşke de millet senin zihniyetinle akıllılık edip yanına gelmeseydi..

yanıt11
yanıt0
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Yanarak ölen bir canlıya yardım edememek insan olanlar için çok ıstırap verir..çekim yapacak kadarda duygusuz olanda insanoğlu denmez...veya kısaca Abuzer denir...

yanıt8
yanıt0
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu

İki erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu
Fenerbahçe'deki kaosun nedeni belli oldu: Gırtlak gırtlağa kavga etmişler

Fener'deki kaosun nedeni belli oldu: Gırtlak gırtlağa kavga etmişler
Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı

Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı
Olay iddia! Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.