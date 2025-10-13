Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, arı kovanlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. Arılar etrafa saldırırken, bir eşek telef oldu. O anları kayda alan kişi ise "Çekim yapacağına hayvanı kurtarsaydın" tepkileriyle sosyal medyada eleştirildi.
GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN ŞAHSA TEPKİ
O anları kayda alan şahıs ise tepkilerin odağında... Görüntüleri izleyen birçok kişi, "Çekim yapacağına kurtarsana hayvanı" diyerek o anları kayda alan şahsa tepki gösterdi.