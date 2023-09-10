Gönüllüler ve polisler çocuklar için moral etkinliği düzenledi

Farklı illerden gelen gönüllü gençler ve polisler, Van'ın Muradiye ilçesinde yaşayan çocuklar için okul öncesi moral etkinliği düzenledi. Çocuklara hediyeler veren ve oyunlar oynayan gönüllüler, onların güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

Farklı illerden Van'ın Muradiye ilçesine gelen gönüllü gençler ve polisler, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için okul öncesi moral etkinliği düzenledi.

"Dünyayı İyilik Kurtaracak Projesi" kapsamında farklı illerden gelen çeşitli meslek grupları ve üniversite öğrencilerinden oluşan 9 kişilik grup ve İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Dürükkaş Mahallesi'ndeki çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklara pamuk şeker dağıtan, balon, terlik, kitap, toka ve saç fırçası hediye eden gönüllüler ve polisler, onlarla oyunlar oynadı, güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

Proje koordinatörü Neslihan Erdoğan, AA muhabirine, kırsal bölgelerde yaşayan çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan, "Polislerle çocukların güzel bir gün geçirmelerini sağlamaya çalıştık. İhtiyaç sahibi ailelere, çocuklara ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kız çocuklarına ulaşmayı hedefliyoruz. Köy okullarında festivaller düzenliyoruz. Kırtasiye, oyuncak ve kıyafet dağıtıyoruz." dedi.