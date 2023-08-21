Gölette mahsur kalan pelikanı AFAD ekipleri kurtardı

AKSARAY - Aksaray'da gölette balık ağı ve kancalarına takılarak mahsur kalan pelikan İl Afet Acil Durum ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Helvadere beldesi Helvadere Göleti'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede piknik yapmaya gelen vatandaşlar gölette pelikanın çırpındığını ve mahsur kaldığını fark etti. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gölete gelen AFAD ekipleri pelikanın mahsur kaldığı bölgeye su botu ile ulaştı. Pelikanı bota alan AFAD ekipleri ilk müdahaleyi de botta yaptı. Ardından botla karaya çıkarılan pelikan hazır bekleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler pelikanı muayene ve tedavisi için Aksaray Üniversitesine götürdü. Tedavi altına alınan pelikanın gagasından ve kanatlarından yaralı olduğu öğrenildi.