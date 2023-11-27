Gölcük Halıdere Sahilindeki Su Tahliyesi Tamamlandı

Gölcük Belediyesi ekipleri, fırtınanın etkili olduğu Halıdere Sahilinde, deniz seviyesinin normale dönmesi sonrasında su tahliyesi ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

İki gündür etkili olan fırtına ve deniz seviyesinin yükselmesi sonrasında sular altına kalan Gölcük Halıdere sahilinde hayat normale döndü. Fırtınanın ilk dakikalarından itibaren olumsuzluklara müdahale eden Gölcük Belediyesi ekipleri, sular altında kalan Halıdere Sahilindeki çalışmalarını gece gündüz sürdürdü. Ekipler, yükselen deniz suyu seviyesinin de normale dönmesi ile sahilde, deniz suyuna maruz kalan ev ve iş yerlerindeki suların tahliye edilmesi işlemlerini büyük oranda tamamladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gece boyunca çalışan ekiplerine teşekkür etti.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Yükselen deniz suyu seviyesi normale döndü. Sahilde, deniz suyuna maruz kalan ev ve iş yerlerindeki suların tahliye edilmesi hemen hemen bitti. Halıdere sahildeki evlere, güvenlik amaçlı kesilen elektrik de kısa süre içinde verilecek. Sahada çalışan personele ve sahildeki hemşehrilerimize, Gölcük Belediyesi olarak, çorba ikramında bulunduk. Değirmendere, Kuruçeşme'de dalgaların yola getirdiği kum, çakıl da, ekiplerimiz tarafından kaldırılıyor. Uzun yıllardır görülmeyen fırtına sonrası deniz kaynaklı yaşanan olumsuzluklardan etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimize destek olan GESOTİM'e de teşekkür ediyorum. Allah her türlü afetten ülkemizi, ilçemizi muhafaza eylesin" dedi. - KOCAELİ