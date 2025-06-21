Gölbaşı'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 65 yaşındaki sürücü Mustafa Yücel hayatını kaybederken, eşi Sıdıka Yücel ağır yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı Ilçesi'nde devrilen otomobil sürücüsü Mustafa Yücel (65) öldü, eşi Sıdıka Yücel ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Yücel'in kullandığı 27 RZ 516 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Mustafa Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Sıdıka Yücel ise ağır yaralandı. Sıdıka Yücel ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Mustafa Yücel'in cenazesi olay yeri incelemenin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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