Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, kızının nikahını kıydı

Ece ve Muharrem çiftinin nikah şahitliğini MHP Lideri Devler Bahçeli yaptı

ANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kızı ece ve Muharrem Türker'in nikahlarını kıydı. Genç çiftin şahitliğini ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in kızı Ece ve Muharrem Türker, Ankara'da düzenlenen görkemli nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi. Gölbaşı'nda birçok düğünde nikah memurluğu yapan Başkan Şimşek, kızını düğününde de bu geleneği devam ettirdi. Genç çiftin nikah şahitliğini ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptı. Düğün merasimine genç çiftin yakınlarının yanı sıra, Ekonomi eski Bakanı Mustafa Elitaş, Emniyet eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Mehmet Haberal ve çok sayıda politikacı katıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Gençler biraz heyecanlı gibi, ben onlardan daha çok heyecanlıyım. Bugüne kadar birçok nikah kıydım, Allah bize bugün kendi evladımın nikahını kıymayı nasip etti. Çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Nikah Şahitleri MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de genç çifte mutluluklar diledi.