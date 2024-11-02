Üye Girişi
Haberler

Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede kararlı: Hiçbir gencimizi kurban vermeyeceğiz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılıklarını ve gençlerin geleceği için yürütülen projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Hiçbir gencimizi zehir tacirlerine kurban vermeyeceğiz" dedi.

İmza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte uyuşturucuya karşı sürdürülen mücadelenin detaylarını paylaştı. Şehrin dört bir yanında güvenlik kamerası sayısını artırarak güvenlik önlemlerini güçlendirdiklerini belirten Çiçek, "Güven Timlerimiz şehrin her yerinde görevde, vatandaşlarımız huzur içinde yaşasın diye çalışıyoruz" dedi.

10 BİN 500 LİSANSLI SPORCUYA ULAŞTILAR

Gençleri sporla tanıştırmak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla her mahallede spor okulları açtıklarını ifade eden Vali Çiçek, "ERVA Spor Okulları ile Kayseri'nin 44 mahallesinde ve 3 ilçemizde faaliyet gösteriyoruz" diyerek bu projede 10 bin 500 lisanslı sporcuya ulaştıklarını kaydetti. Vali Çiçek, projenin, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının katkılarıyla genişletildiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ KAYSERİ'DE AÇILIYOR

Uyuşturucudan kurtulmak isteyen gençler için yapılan yatırımlardan da bahseden Çiçek, Türkiye'nin en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezinin Kayseri'de açılacağını açıkladı. "Kasım ayının sonuna kadar bu merkezi tamamlayacağız" diyen Vali Çiçek, "Bu merkezde gençlerimize 6 ay boyunca rehabilitasyon hizmeti sunacağız ve onları bu illetten kurtarmak için yanlarında olacağız" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR GENCİMİZİN KAYBOLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Emniyet ve jandarma birimlerinin desteğiyle annelere yönelik narkotik eğitimler verildiğini belirten Çiçek, "Bu savaşta annelerle, babalarla, hemşerilerimizle el ele vererek devam edeceğiz. Hiçbir gencimizin kaybolmasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir gencimizi zehir tacirlerine kurban vermeyeceğiz" diyerek mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede kararlı: Hiçbir gencimizi kurban vermeyeceğiz
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı

Tutuklanan baba, cezaevinde intihar etti

 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz

Dün gece gelen haber sonrası mutlu: Bunu başaran tek ülkeyiz

 Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler

Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen başkandan zehir zemberek sözler
DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?

DEM Parti'nin ağır topuna sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

İyimser bir gül gönderiyorum ama gerçekler cok acı be vali bey kayseri ülkenin ortası orda değil sınırlarda başlamak daha inandırıcı olurdu sadece mültecileri takip et bu iş yarı yarıya halledilir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Ümit Gündeş kimdir? Ümit Gündeş kaç yaşında, nereli? Ümit Gündeş'in hayatı ve kariyeri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Kasım Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Sarıyer, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 3 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Kova, İkizler, Terazi burcu yorumu! 3 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.