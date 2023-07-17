Giresun'da Hobi Amaçlı Lavanta Bahçesi Kuran Arkadaşlar Üretimi Artırmayı Hedefliyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde hobi amacıyla lavanta bahçesi kuran 2 arkadaş, üretimi artırmayı hedefliyor.

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden 2016'da mezun olan Sercan Bölük, İstanbul'da ağabeyinin güzellik merkezinde çalışan arkadaşı Emrecan Meletli ile Tamzara Mahallesi'ndeki 3 dönüm arazisine 2 sene önce hobi amaçlı lavanta dikti.

Bahçeden ilk yılki hasatta elde edilen 5 litre lavanta yağı, Meletli'nin çalıştığı güzellik merkezinde kullanıldı.

Sercan Bölük, AA muhabirine, lavantaya merakını arkadaşı Emrecan ile paylaşmasıyla bahçe kurmaya karar verdiklerini söyledi.

İlk yıl 5, ikinci yıl ise 6 litre lavanta yağı elde ettiklerini belirten Bölük, bundan sonraki süreçte üretimde ticarete yönelik adımlar atacaklarını aktardı.

Bölük, daha önce Şebinkarahisar'da bu şekilde bir lavanta bahçesi olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem denemek hem de hobi amaçlı dikimini yaptık. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Şebinkarahisar'da da çok iyi bir şekilde yetiştiğini gördük. Seneye çok daha büyük bir alanda daha iyi bir şekilde yağ elde edebileceğini düşünüyoruz. Gelecek yıldan sonra bahçeyi büyütmeyi düşünüyoruz."

Lavanta üretimini başkalarına da tavsiye eden Bölük, "Başkaları da deneyebilir, hatta ticari anlamda da ciddi paralar kazanabilir. Bildiğim kadarıyla hakiki saf lavanta yağının fiyatı 2 sene önce 125 avro civarındaydı. Verimin daha da artacağını düşünürsek iyi bir gelir kapısı olabilir." dedi.

Emrecan Meletli ise lavanta bahçesine ilginin oldukça arttığını dile getirerek, sosyal medya üzerinden görenlerin fotoğraf çektirmek için bahçelerine geldiğini söyledi.