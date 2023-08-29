Giresun'da heyelan anları cep telefonuyla kaydedildi
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen heyelan anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Heyelan sonucunda taş ve kayalar dağdan koparak mezraya yuvarlandı.
İlçeye bağlı Hacıömer köyünün Sarıkaya mevkisindeki Hac Kayası'nda 1 ay önce heyelan meydana geldi. Kayalardan kopan irili ufaklı parçalar, dağın eteğine ve mezraya doğru yuvarlandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, taş ve kayaların, dağdan gürültüyle koptuğu, kısa sürede çevrenin de toz bulutuyla kaplandığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Yaşam