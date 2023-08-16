Giresun'da Bisikletli Zabıta Ekipleri Denetimlerini Sürdürüyor

Giresun Belediyesi zabıta ekibi, çevre ve vatandaşın güvenliği için sahil bölgesinde denetimlerine devam ediyor. Plajlar bölgesi, bisiklet ve yürüyüş yollarında olumsuzluklara anında müdahale eden ekipler, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde vakit geçirmelerini sağlıyor.

Giresun'da bisikletli plaj zabıta ekipleri çevre ve vatandaşın güvenliği için sahil bölgesinde denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenli ve huzurla vakit geçirmeleri için Giresun Belediyesi zabıta ekibi görev yapıyor.

Vatandaşların ve çevrenin güvenliği için devriye gezen ekipler, plajlar bölgesi, bisiklet ve yürüyüş yollarında yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, gelişen ve her geçen gün büyüyen Giresun'un ihtiyaçları doğrultusunda tüm projeleri devreye aldıklarını belirtti.

Bisikletli zabıta ekipleriyle trafik sorunu olmadan hızlı bir şekilde vatandaşların şikayetlerini çözmelerini amaçladıklarını aktaran Şenlikoğlu, "Daha yaşanabilir bir Giresun için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşı karşıya kalmaması için gece gündüz demeden plaj bölgemizde, yürüyüş ve bisiklet yolumuzda denetimlerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.