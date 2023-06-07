Gercüş'te Depremzedeler İçin Sergi ve Kermes Düzenlendi

Gercüş ilçesinde depremzedeler için sergi ve kermes düzenlendi. İlçe Halk Eğitim Merkezine bağlı çalışan usta öğretici ve kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin aldığı sergi ile yiyecek ve içeklerden oluşan kermes Halk Eğitim Merkezi bahçesinde açıldı.

Gercüş ilçesinde depremzedeler için sergi ve kermes düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezine bağlı çalışan usta öğretici ve kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin aldığı sergi ile yiyecek ve içeklerden oluşan kermes Halk Eğitim Merkezi bahçesinde açıldı.

Açılışı Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enes Yıldırım, daire amirleri, şube müdürleri, usta öğreticileri le kursiyerler katıldı.

Kaymakam Öztaş, sergiyi gezerek usta öğreticilerden bilgi aldı, yaptıkları ürünler için teşekkür etti.

Merkez Müdürü Yıldırım, kursiyer ve usta öğreticilerin hazırladığı sergideki ürünler ve kermeste hazırlanan yiyecek ve içeceklerin gelirini deprem bölgesine gönderileceğini belirtti.???????