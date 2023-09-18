Gercüş'te Bulgar Kaynatma Geleneği

Batman'ın Gercüş ilçesinde yüzyıllardır bulgur kaynatma geleneği devam ediyor. Tarladan hasadın toplanması ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte dev buğday kazanları kaynamaya başladı. Gercüş merkez ve köylerinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapıyor.

Gercüş'te bulgur kaynatma geleneği sürdürülüyor

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde yüzyıllardır bulgur kaynatma geleneği devam ediyor. Tarladan hasadın toplanması ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte dev buğday kazanları kaynamaya başladı.

Gercüş merkez ve köylerinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapıyor. Tarladan hasadın toplanması ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte buğday kazanları kaynamaya başladı. Bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar daha sonra damların üzerine serilerek kurutulmaya bırakılıyor. Değirmenlerde öğütülen bulgurlar kabuklarından ayrılıp, rüzgarda savrulduktan sonra da eski değirmen taşıyla öğütülerek ve elenerek kışlık erzak hazırlanıyor. Süleyman Öner, "Önce buğdayımızı güzel bir şekilde yıkıyoruz, sonra bu gördüğünüz dev kazanlarda kaynatıyoruz. 3 saat ateşte kaynatıp çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonrada damlarda seriyoruz. 2,3 gün kuruduktan sonra değirmene götürüp elde ediyoruz" dedi.