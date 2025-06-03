Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
İstanbul Bağcılar'da polis üniforması giyerek sokakta dolaşan şahsın görüntüleri büyük tepki topladı. Görüntüyü izleyenler Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahıs hakkında adli işlem yapılmasını talep etti.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kişinin, polis üniforması giyerek sokakta dolaştığı anlara ait görüntüler büyük tepki topladı. Görüntüdeki kişinin polis olmadığı kısa sürede anlaşılırken, kullanıcılar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek adli işlem çağrısında bulundu.
GERÇEK POLİSLERİ RAHATSIZ ETTİ
Kısa sürede viral olan görüntü, gerçek polis memurlarını da rahatsız etti. Emniyet teşkilatına güveni zedeleyebileceği düşünülen bu davranış, kamuoyunda "caydırıcı ceza uygulanmalı" çağrılarını beraberinde getirdi.