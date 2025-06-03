Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kişinin, polis üniforması giyerek sokakta dolaştığı anlara ait görüntüler büyük tepki topladı. Görüntüdeki kişinin polis olmadığı kısa sürede anlaşılırken, kullanıcılar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek adli işlem çağrısında bulundu.

GERÇEK POLİSLERİ RAHATSIZ ETTİ

Kısa sürede viral olan görüntü, gerçek polis memurlarını da rahatsız etti. Emniyet teşkilatına güveni zedeleyebileceği düşünülen bu davranış, kamuoyunda "caydırıcı ceza uygulanmalı" çağrılarını beraberinde getirdi.