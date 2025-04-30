Genel Başkan Avşar'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Öz Pil-Sen Sendikası Genel Başkanı Mehmet Avşar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emeğin toplumdaki vazgeçilmez yerine ve sendikal mücadelenin önemine dikkat çekti.

Genel Başkanı Mehmet Avşar masajında şu ifadelere yer verdi: "1 Mayıs, alın terinin, emekçinin, işçinin günü olduğu kadar; hak, adalet ve dayanışmanın da adıdır. Bu anlamlı gün, emeğiyle ülkemizin büyümesine katkı sağlayan, hayatın her alanında fedakârca görev yapan tüm çalışanlarımızın onur günüdür.

Emeğin değersizleştirildiği, adil olmayan çalışma koşullarının yaygınlaştığı bir dönemde, sendikal örgütlenmenin ve dayanışmanın hayati önemde olduğuna inanıyoruz. Öz Pil-Sen Sendikası olarak, insanca yaşam, güvenceli iş ve adil ücret talebimizi her platformda dile getirmeye; emeğin onurunu savunmaya devam edeceğiz.

Başta sendikamızın kıymetli üyeleri olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında çalışan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum.

Unutulmamalıdır ki; işçinin hakkını savunmak, sadece bir görev değil aynı zamanda bir vicdan meselesidir. Bu vesileyle, hayatını kaybeden tüm emekçileri rahmetle anıyor, bugün hala alın teriyle yaşam mücadelesi veren tüm işçi kardeşlerimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum.

Birlik, mücadele ve dayanışma ruhuyla emeğin değer bulduğu, hakların teslim edildiği, adaletin tesis edildiği bir gelecek için mücadelemizi sürdürecek; yılmadan, yorulmadan emeğin izinden yürümeye devam edeceğiz."