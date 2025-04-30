3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

Genel Başkan Avşar'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Genel Başkan Avşar'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öz Pil-Sen Sendikası Genel Başkanı Mehmet Avşar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında emeğin toplumdaki vazgeçilmez yerine ve sendikal mücadelenin önemine dikkat çekti. Avşar, adil olmayan çalışma koşullarının yaygınlaştığı bir dönemde, sendikal örgütlenmenin ve dayanışmanın hayati önemde olduğunu belirtti. İnsanca yaşam, güvenceli iş ve adil ücret taleplerini her platformda dile getireceklerini ifade etti.

Öz Pil-Sen Sendikası Genel Başkanı Mehmet Avşar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emeğin toplumdaki vazgeçilmez yerine ve sendikal mücadelenin önemine dikkat çekti.

Genel Başkanı Mehmet Avşar masajında şu ifadelere yer verdi: "1 Mayıs, alın terinin, emekçinin, işçinin günü olduğu kadar; hak, adalet ve dayanışmanın da adıdır. Bu anlamlı gün, emeğiyle ülkemizin büyümesine katkı sağlayan, hayatın her alanında fedakârca görev yapan tüm çalışanlarımızın onur günüdür.

Emeğin değersizleştirildiği, adil olmayan çalışma koşullarının yaygınlaştığı bir dönemde, sendikal örgütlenmenin ve dayanışmanın hayati önemde olduğuna inanıyoruz. Öz Pil-Sen Sendikası olarak, insanca yaşam, güvenceli iş ve adil ücret talebimizi her platformda dile getirmeye; emeğin onurunu savunmaya devam edeceğiz.

Başta sendikamızın kıymetli üyeleri olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında çalışan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum.

Unutulmamalıdır ki; işçinin hakkını savunmak, sadece bir görev değil aynı zamanda bir vicdan meselesidir. Bu vesileyle, hayatını kaybeden tüm emekçileri rahmetle anıyor, bugün hala alın teriyle yaşam mücadelesi veren tüm işçi kardeşlerimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum.

Birlik, mücadele ve dayanışma ruhuyla emeğin değer bulduğu, hakların teslim edildiği, adaletin tesis edildiği bir gelecek için mücadelemizi sürdürecek; yılmadan, yorulmadan emeğin izinden yürümeye devam edeceğiz."

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.