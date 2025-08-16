Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı

Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı
Genç bir kız, dedesi ve babaannesi için düzenlenen mevlitte dağıtılan yemeklerin tadım testini yaparak sosyal medyada paylaştı. Videoyu izleyenler "Nasıl bir gençlik geliyor böyle?" sorusunu soramadan edemedi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Görüntülerde genç bir kız, dedesi ve babaannesi için düzenlenen mevlitte dağıtılan yemeklerin tadım testini yaparak o anları kayıt altına aldı.

"PİLAVA BAKACAĞIM, İYİ DURUYOR"

"Babaannem ve dedemin mevlit yemeği" sözleriyle videoya başlayan genç kız, menüde yer alan etli nohut, helva, keşkek ve pilavı tanıttı. Ardından tadım yapan genç kız, "Et olduğu için nohutu yemiyorum, pilava bakacağım, iyi duruyor. Yağlı yağlı ve tane tane" ifadelerini kullandı.

"NASIL BİR GENÇLİK GELİYOR BÖYLE?"

Kısa sürede gündeme oturan videonun altına "Yüreğim sızladı. Babaannem vefat ettiğinde vazifemdir rahat etsin diye kendim yıkadım kefenledim emanet sonuçta", "Yazıklar olsun nasıl bir gençlik geliyor böyle", "Yemin ediyorum kafayı yemişsiniz", "Ben ağlamaktan, hizmet etmekten kafanı kaldıramamıştım" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Ukrayna lideri Zelenski ABD'ye gidiyor

Trump-Putin zirvesinde "Her şey ona bağlı" denmişti! ABD'ye gidiyor
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

eline silah almamış uyuşturucu ile çıkmamış namussuzluk yapmamış hanım hanımcık yemeklerin tadına bakmış daha ne gençliği istiyorsunuz böyle bir zamanda şu masum insanında günahını alıyorsunuz böyle hanım efendi böyle a k p döneminde zor bulunur güzelliğine kurban kardeşim.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

ruhsuzluğu ayrı bi şeyde, plavdan, keşkek ten alıyor ,sonra helva üstünü ayran, la bu nasıl mide, mide değil bok torbası

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Yılmaz:

Kendi çocukları da kendinin cenazesinde aynısını yapar, böyle anneden ancak kendisi gibi çocuk yetişir.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAda Zaman:

Ne olacak yesin çocuk..Abidesinimi dikecekti kalanlar..Ölümü bı kabullenemiyorsunuz

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

hakketen yahu böyle kul millet yetim hakkı yemiyen dürüst temiz kimsenin malına mülküne kupon arazisine gözü olmayan bakanlığına pahalıya dezenfektan satanların olmadığı evliya gibi neredeyse kanatlanıp uçacak bir yönetim varken bu gençler bu özensizlikleri nereden öğrenmiş olabilir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKuscubasi:

Bu haber başlığını uyuşturucu ile çıkan gençere birbirini bıçaklayan gençlere onu bunu doprayan gençlere yapın. Gençlik nereye gidiyormuş. Siz yönlendiriyorsunuz iltengençliği

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
