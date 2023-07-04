Gençler Doğada Uzmanlarla Buluşuyor: Bir Sandalye Bir Termos

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Bir Sandalye Bir Termos' etkinliği, gençlerin doğada daha çok zaman geçirmesi ve alanında uzman isimlerle buluşmasını amaçlıyor. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, gençler kent mobilitesi, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi konularda bilgi ediniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından gençlerin doğada daha çok zaman geçirmesi ve şehrin parkları başta olmak üzere farklı noktalarda, alanında uzman isimlerle buluşmasını amaçlayan "Bir Sandalye Bir Termos" etkinliği başladı.

Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ve gençleri doğada alanında uzman isimlerle buluşturan, "Bir Sandalye Bir Termos" etkinliği Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndan başladı.

Masal Şatosu yeşil alanında gençler, Mobilite Haber ekibiyle bir araya geldi. Türkiye'nin ilk mobilite portalının ekibi Umut Rallas, Mustafa Talha Maraditli, Aysun Bakkal ve Begüm Baygıner deneyimlerini gençlerle paylaştı. Gençler, kent mobilitesi ve geleceği, sürdürülebilirlik, teknomobilite, karbon ayak izimizi nasıl azaltabiliriz, mobilite yaşam başlıklarında yeni nesil elektrikli araçlar, doğa dostu ulaşım modelleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili konularda bilgi edindi.