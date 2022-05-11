Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medyada kullanıcıları yorum yağdırdı

Sosyal medyada genç bir kız tarafından paylaşılan süt sağma videosu hayli ilgi gördü. Ahırda inekten süt sağdığı anları kendi hesabından paylaşan kız, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTULAR

Ancak sosyal medya kullanıcıları, genç kızın süt sağdığı anları pek gerçekçi bulmadı. Videoya kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Ama bunların çoğu eleştirel nitelikteydi.

"KÖYLÜ KADINLARLA DALGA MI GEÇİYORSUN?"

Bazı sosyal medya kullanıcıları genç kızı "yapmacık" olmakla eleştirirken, bazıları da "köylü kadınlarla dalga mı geçiyorsun, neden düzgün sağmıyorsun" gibi yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise genç kıza destek çıktı.

İşte videoya gelen bazı yorumlar:





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