Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı

Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı
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Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı
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Bir genç kadın, beklenmedik bir teklif aldıktan sonra şaşkınlıktan olduğu yere yığıldı. Teklifin içeriği hakkında detaylar henüz bilinmiyor ancak genç kadının tepkisi olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu olay, genç kadının hayatında önemli bir dönüm noktası olabilir.

Uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşından evlilik teklifi alan genç kadın, yaşadığı büyük heyecana dayanamayarak bayıldı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

"EVLENİNCE DE SİNİRDEN BAYGINLIK GELİYOR"

Kameralara yansıyan görüntülerde, sürpriz evlilik teklifinin ardından heyecanlanan kadının bir anda yere yığıldığı, kısa süre sonra ise kendine geldiği görülüyor. Görüntünün altına yapılan esprili yorumlar ise dikkat çekti. Bir kullanıcı, "Bayılıp 5 saniyede kendine geleni ilk defa görüyorum" derken, bir diğeri ise "Evlenince de sinirden baygınlık geliyor arada insana" yorumuyla güldürdü.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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