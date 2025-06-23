Gelinden sıra dışı mehir isteği! Ailesi bile şaşırdı

Gelinden sıra dışı mehir isteği! Ailesi bile şaşırdı
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Gelinden sıra dışı mehir isteği! Ailesi bile şaşırdı
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Nikâh öncesi isteme töreninde kendisine "Mehir olarak ne istersin?" diye sorulan gelin, "Kırmızı Audi A5 istiyorum, olur mu?" cevabını verince hem damadı hem de ev halkını şaşırttı. O anlar güldüren anlara sahne oldu.

Dini nikah sırasında gelinle damadın mehir diyaloğu çok konuşulan anlara sahne oldu. Dini nikahın şartlarından biri olan mehir geline soruldu. "Mehir olarak ne istersin?" sorusu yöneltilen gelinden oldukça sıra dışı bir yanıt geldi.

Gelin, çevresindekilere tebessüm ettiren bir ifadeyle, "Kırmızı Audi A5 istiyorum, olur mu?" yanıtını verdi. Bu istek karşısında damat ve yakınları kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Gülüşmeler eşliğinde "Olur" yanıtını alan gelin, "Ben ondan istiyorum" dedi. Damat ise "Model söylemedi, onun için problem yok" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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