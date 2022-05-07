Gelin evindeki kız istemede damatların ismi karıştı, salon kahkahayı patlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelin evindeki kız istemede damatların ismi karıştı, salon kahkahayı patlattı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
 - Güncelleme:

Gelin evindeki kız isteme sırasında oğullarının ismini karıştıran ve kızı yanlış oğluna isteyen baba, gülüşmelere neden oldu. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gelin evindeki kız isteme sırasında yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu. Damadın babası kız istediği sırada oğullarının ismini karıştırırken, kızı yanlışlıkla Ulaş adındaki diğer oğluna istedi.

SALON KAHKAHAYI BASTI

Bu sırada salondakilerin de yaşanan tatlı yanlışlık nedeniyle kahkahayı patlattığı duyuldu. Gelin ve damat da yaşananlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Sosyal medyada dolaşıma giren video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı. Videoya büyük ilgi gösteren kullanıcılar, çeşitli yorumlarda bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Damatlık, Gelinlik, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title