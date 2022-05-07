Gelin evindeki kız istemede damatların ismi karıştı, salon kahkahayı patlattı

Gelin evindeki kız isteme sırasında yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu. Damadın babası kız istediği sırada oğullarının ismini karıştırırken, kızı yanlışlıkla Ulaş adındaki diğer oğluna istedi.

SALON KAHKAHAYI BASTI

Bu sırada salondakilerin de yaşanan tatlı yanlışlık nedeniyle kahkahayı patlattığı duyuldu. Gelin ve damat da yaşananlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Sosyal medyada dolaşıma giren video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı. Videoya büyük ilgi gösteren kullanıcılar, çeşitli yorumlarda bulundu.