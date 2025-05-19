Gelin Çeyizlerinin Vazgeçilmezi Uzun Yastıklar Tarihe Karıştı

Gelin Çeyizlerinin Vazgeçilmezi Uzun Yastıklar Tarihe Karıştı
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Antalya'da yorgancılık yapan İbrahim Yılmaz, uzun yastıkların yerini 'küstüm yastıkları'nın aldığını belirterek, geçmişte gelinlerin çeyizlerinin simgesi olan uzun yastıkların artık kullanılmadığını ifade etti.

ANTALYA'da, 1971 yılından bu yana yorgancılık yapan İbrahim Yılmaz, geçmişte gelinlerin çeyizinin vazgeçilmezi olan, uzun, 'Bir yastıkta kocayın' yastıkların artık kullanılmadığını söyledi. Yılmaz, uzun yastıkların yerini zamanla tekli 'küstüm yastıkları'nın aldığını belirtti.

Kentte, 1971'den beri yorgancılık yapan İbrahim Yılmaz, yıllarca çeyizlerin vazgeçilmez parçası olan, evliliğin simgesi sayılan, uzun 'Bir yastıkta kocayın' yastıkların yerini tek kişilik 'küstüm yastığı'na bıraktığını söyledi. 50 yılı aşkın süredir yorgancılık mesleğini sürdüren Yılmaz, bu dönüşümün geleneksel dokuyu etkilediğini aktardı. 2010'lu yıllardan itibaren bu geleneğin terk edildiğini belirten İbrahim Yılmaz, "Bir zamanların çift yastığı, yerini tek kişilik 'küstüm' yastıklarına bıraktı" dedi.

'Yıllar önce uzun yastıkların gelinlerin çeyizinde önemli yere sahip olduğunu anlatan Yılmaz, "Eskiden eşlerin birbirlerine sadık olmasını simgelemek için uzun yastık yaptırılırdı. Karyolanın genişliğine göre ölçüsünü alır, içine elyafını doldurur, kabartır, diker, teslim ederdik. Üzerine dantel işlenirdi. Her yastığın işlemeye göre bir ismi vardı" diye konuştu.

'GELENEKSEL BİR DUAYDI'

Her genç kızın çeyizinde uzun yastık olduğunu ifade eden Yılmaz, yastığın aynı zamanda 'bir temenni' olduğunu dile getirerek, "Yastığı verirken konu komşu toplanır, kızın eline verilir, 'İnşallah Allah seni bir yastıkta kocatsın' denilirdi. Bu geleneksel bir duaydı" ifadelerini kullandı.

Geleneğin artık uygulanmadığını belirten Yılmaz, "Ben 1971 yılında başladım bu işe. 2010'a kadar uzun yastık yapılırdı. Sonra azar azar azaldı, artık tamamen kalktı. Şimdi gençler böyle yastık kullanmıyor" dedi.

Yılmaz, "Şimdiki yastıklar ikiye bölünmüş yastıklar. Kimi zaman eşler arasında tartışma çıkınca kişiler yastığını alır uzaklaşır, yastıkları ayırırmış o yüzden bu isim verilmiş. Eskiden uzun yastıkla çiftler yatakta dahi ayrı olmasın isterdi, şimdi yastıklar da ayrıldı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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