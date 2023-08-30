Gebze'de park halindeki minibüse çarpan otomobilde 5'i çocuk 6 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 5'i çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Güven Arslan idaresindeki 34 UM 4178 plakalı otomobil, Köşklüçeşme Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki minibüse çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki 5'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Yaşam