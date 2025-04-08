'Geberdi' diyen müftünün sokağına Volkan Konak'ın adı verildi

Usta sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Henüz 58 yaşında olan 3 çocuk babası Volkan Konak'ın ani ölümü sevenlerini derinden sarstı. Volkan Konak'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cenaze törenine sevenler akın etti, gözyaşları sel oldu.

MÜFTÜNÜN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Volkan Konak'ın ölümünün ardından "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullandı.

Müftü Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet." paylaşımı yapmıştı.

Mehmetalioğlu, daha sonra ise "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" dedi.

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diyanet İşleri Başkanlığı tepkilerin ardından Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP VE AK PARTİ ORTAK KARAR ALDI

Çatalca Belediye Meclisi'nin bugün yapılan mart ayı oturumunda Çatalca Müftülük binasının olduğu Nar Sokağı'nın adının değiştirilmesi maddesi de oylamaya sunuldu. Oylamada, hem CHP hem AK Parti meclis üyelerinin oylarıyla Çatalca Müftülüğü'nün bulunduğu sokağa Volkan Konak ismi verildi. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Çatalca Müftülük binasının olduğu Nar Sokağı'nın adının değiştirildiğini ve "Volkan Konak" sokağı yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.