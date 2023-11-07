Gaziosmanpaşa'da Çevre Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Gaziosmanpaşa'da çevre gönüllüleri "İlçemi Seviyorum, Sokağıma Sahip Çıkıyorum" sloganıyla yürüdü

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından "İlçemi Seviyorum, Sokağıma Sahip Çıkıyorum" sloganıyla çevre farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, "İlçemi Seviyorum, Sokağıma Sahip Çıkıyorum" sloganıyla çevre farkındalık yürüyüşü düzenledi. Kazım Karabekir Mahallesi, Zatıgül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi önünden başlayan yürüyüşe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşalı kadınlar, çocuklar ve çok sayıda çevre gönüllüleri katıldı. Yürüyüşte ellerinde pankartlarla yürüyen çevre gönüllüleri, sokaktaki vatandaşlara çevreye karşı olan duyarlılığı artırmak için sıfır atık çalışmalarını ve sokak temizliğinin önemini anlatan broşürler dağıttı.

"Yeşil ve temiz bir Gaziosmanpaşa için bugün Gaziosmanpaşa sokaklarındayız"

Çevre bilincine öncülük ettiğini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta "Yeşil ve temiz bir Gaziosmanpaşa için bugün Gaziosmanpaşa sokaklarındayız. Çevre elçilerimiz bu konuda hep duyarlılık göstermek, çevre bilincini geliştirmek, şehrimizin temiz olması için sürekli hem okulda hem de sokakta vatandaşı bilgilendirmekte. Gerek sözlü uyarıyla, gerekse elimdeki broşürlerle, gerekse dövizlerle vatandaşta çevre bilincini yaygınlaştırmaktalar. Biz de bugün onlara öncülük ediyoruz. Çevre elçilerimiz, Gaziosmanpaşalı kadınlarımız, çevreye duyarlı hemşehrilerimiz bugün Kazım Karabekir Mahallesi'nde bu farkındalığı oluşturuyor. Niyetimiz, amacımız temiz bir şehir, temiz bir sokak, temiz bir mahalle ve temiz bir semt. Yaşadığımız ortam bize layık bir ortam olsun. Bunu sağlamak hepimizin görevi, kuşkusuz insanlar çöp atıklarını bir yere bırakmak zorunda. Biz de çöp atıklarını en uygun, en yakın mesafelerdeki oluşturduğumuz konteynerlere atmalarını tavsiye ediyoruz. Teşvik ediyoruz ama konteynerler dolduğu zaman gerek belediyemize her türlü ulaşım ve iletişim araçlarından bilgi vermek suretiyle çöpün anında alınmasını sağlamalarını söylüyoruz. Bu yetmedi. Gop Sıfır atık yazılım üzerinden bize yirmi dört saat erişebileceklerini ve belediye olarak 24 saat çöp almayla ilgili görevi kesintisiz yapacağımızı ifade ediyoruz" dedi.

"Biz adeta sokaklarda çöp kovalamaca oynamaya çalışıyoruz"

Sokaklarda adeta çöp kovalamaca oynamaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Usta "Ama düzensiz zamanlarda, düzensiz noktalara, gelişigüzel bırakılan, atılan, çöpleri takip etmek ve onları kontrol etmek oldukça zor. Çünkü bir noktaya konteyner olmayan çöp bırakılacak yer olmayan bir alana gelişigüzel bırakılan bir çöpü önce rüzgar parçalıyor, dağıtıyor. Sonra kediler, köpekler. Biz adeta sokaklarda çöp kovalamaca oynamaya çalışıyoruz. Temizlik Müdürlüğünde çalışan bütün arkadaşlarımız bu konuda tüm ekip olarak gece gündüz temizlikle ilgili azami gayreti göstermelerine rağmen yine de bir zabıta destekli mahallelerimizde denetimi gece gündüz yapmaya devam ediyoruz, gayret ediyoruz. Yakaladığımız arkadaşları önce sözlü olarak uyarıyoruz. Arabalarla anons yapıyoruz. Yetmedi bildiri dağıtıyoruz. Yetmedi birebir arkadaşları gidip yanlış olduğunu ve çevrenin temiz olmasının hepimiz için önemli olduğunu söylemeye çalışıyoruz ama buna rağmen kurallara uymaya alışkanlığını devam eden bu işten yani ne anladığını hala çözemediğimiz vatandaşlarımızın bu çöp alışkanlıklarından vazgeçmesi için bütün yolları denedikten sonra da cezai işlem uyguluyoruz" şeklinde konuştu.