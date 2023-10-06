Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Gaziantep Nurdağı karayolu Sakçagözü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralananlardan biri daha hayatını kaybedince ölü sayısı 6'ya yükseldi. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Gaziantep'te Nurdağı karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Gaziantep Nurdağı karayolu Sakçagözü kavşağında, bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6'ya yükseldi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP