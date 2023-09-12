Gaziantep'te şantiye kulübesine araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te bir şantiye kulübesine hafif ticari araç çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.