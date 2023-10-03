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Gaziantep'te sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Gaziantep'te sabah erken saatlerde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. Sağanak yağış nedeniyle Halep Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı ve İpekyolu'nda kavşaklarda su birikintileri oluştu. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, trafik akışı polis ekipleri tarafından sağlanıyor. GASKİ ekipleri ise olumsuz durumların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.