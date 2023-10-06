Gaziantep'te korkunç kaza: 5 ölü, 17 yaralı

Gaziantep D-400 karayolu Şatırhöyük mevkiinde meydana gelen kazada, bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. Kazada 5 kişi öldü, 5'i ağır 17 kişi yaralandı.

- Gaziantep'te feci kaza 5 ölü, 5'i ağır 17 yaralı

Gaziantep'te feci kaza, ortalık can pazarına döndü

GAZİANTEP - Gaziantep D-400 karayolu Şatırhöyük mevkiinde meydana gelen kazada, bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve iki otomobili biçti. Kazada 5 kişi ölürken 5'i ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza Gaziantep Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında meydana geldi. Bir kamyon Kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. İlk belirlemelere göre 5 kişi ölürken 5'i ağır 17 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık Ekibi ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralılara olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.