Gaziantep'te düğün sezonu başladı, gelinlikçilere yoğun talep

Gaziantep'te düğün sezonunun açılmasıyla birlikte gelinliklere olan talep arttı. Gelinlikçiler, pandemi ve deprem gibi sorunlara rağmen yoğunluk yaşıyor. Gelinlik fiyatları ise 15-20 bin TL arasında değişiyor.

Gaziantep'te düğün telaşına giren çiftler, gelinlikçilere akın ediyor.

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte gelinliklere olan talep de depreme rağmen beklenenin üzerinde oldu. Satışlarının iyi olduğunu belirten Mehmet Naci Bozkurt, "Mayıs ve Haziran ayı itibariyle sezon açıldı. Pandemi ve deprem gibi bazı sorunlar yaşadık. Şuan çok güzel bir yoğunluğumuz var. Müşterilerimize gerçekten cevap vermekte zorlanıyoruz çünkü insanlar bu yaz sezonunu değerlendirmek istiyor" dedi.

Gelinlik paketleri 15-20 bin TL

Gelinlik fiyatlarına değinen Bozkurt, "Fiyatlarımız geçen yıla göre yüksek ama biz mümkün olduğunca fiyatlarımızı daha düşük tutarak, makul bir şekilde müşterilerimize yardımcı olmak istiyoruz. 15-20 bin TL'den başlayan gelinlik, kuaför, fotoğraf çekimi gibi paketlerimiz mevcut. İnsanlara bu konuda bizim de bir nebze yardımımız olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP