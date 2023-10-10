Gaziantep'te bulunan yaralı tilki doğal yaşam alanına bırakıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oturan Hikmet Keş, bulduğu yaralı tilkiyi, evine götürerek 2 gün besledikten sonra Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm Mahallesinde oturan Hikmet Keş, gece motoruyla seyir halindeyken yolda yaralı tilki buldu. Bulduğu yaralı tilkiyi evlerine götürerek eşi Hatice Keş ile beslemeye başladı. 2 gün boyunca tilkiyi evlerinde kendi elleriyle beslediklerini ifade eden Hikmet ve Hatice Keş çifti, 2 günün ardından doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Hatice Keş, "Eşim gece İslahiye'den gelirken yol kenarında yaralı bir tilki görmüş. Eve geldiğinde vicdanının rahat olmadığını söyleyerek kızım ile beraber giderek sepetli motor ile getirdiler. 2 gündür bizimle kalıyor, yemek ve su verdik. Bize masum bir şekilde baktı ve tepki dahi vermedi. Daha sonra barınağı arayarak gelip almalarını söyledim. Biz hayvanlara karşı çok hassasız" diye konuştu. - GAZİANTEP