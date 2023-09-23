Gazeteci ve yazar Metin Münir hayatını kaybetti

Gazeteci ve yazar Metin Münir, Lefkoşa'da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci ve yazar Metin Münir, bugün öğlen saatlerinde Girne Ozanköy'deki evinde rahatsızlanarak ambulans ile Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesi'ne kaldırıldı. 79 yaşındaki Münir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

METİN MÜNİR KİMDİR?

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Metin Münir; Turkish Daily News, BBC, London Times, Financial Times ve Sunday Times'ın Türkiye temsilciliğini yaptı. Güneş Gazetesi'nde bir süre genel yayın yönetmenliği yapan Münir; Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 2012 yılında Milliyet'teki işine son verilen Metin Münir, yazılarına bir süre ara verdi. Münir, 2015 yılından 2020'ye kadar T24'te yazılarına devam etti. Münir'in 'Sabah Olayı' ve 'Ölümden Sonraki Hayatım' isimli iki basılı kitabı bulunuyor.