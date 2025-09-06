Gazeteci Hakan Solaker'den yürek burkan itiraf! Babasının vasiyetini ilk kez açıkladı

Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programının bu haftaki konuğu gazeteci Hakan Solaker oldu. Yayına damga vuran röportajda, Solaker hem meslek hayatındaki yolculuğunu hem de yıllarca içinde taşıdığı aile yaralarını ilk kez bu kadar açık konuştu. "Hayat beni çok erken büyüttü" diyen Solaker, geçmişte yaşadığı acılarla bugün hâlâ yüzleştiğini anlattı.

8 YAŞINDA BAŞLAYAN ZORLUKLAR

Solaker'in hayatındaki kırılma, henüz 8 yaşındayken babasının evi terk etmesiyle başladı. Annesiyle birlikte tek odalı bir evde yaşam mücadelesi veren gazeteci, hem okula gidip hem çalışarak ailesine destek oldu. "Turşuculuktan kuaför çıraklığına kadar birçok işte çalıştım" diyen Solaker, küçük yaşta ağır sorumluluklar taşıdığını ifade etti.

"KARDEŞLERİNE SEN SAHİP ÇIK"

Babasının alkol kullanmasına rağmen çocuklarına sevgiyle yaklaştığını söyleyen Solaker, yıllar sonra babasının mesane kanseri teşhisiyle büyük bir sınav verdiklerini dile getirdi. Aile, tedavi için Amerika'dan doktor getirdi. Maddi sıkıntılar nedeniyle ev ve arabaların satıldığını, bankadan kredi çekildiğini anlatan Solaker, tüm çabalara rağmen babasını kaybettiklerini söyledi. Babasının son anlarında kendisine söylediği sözler ise hayatına yön verdi: "Babama vefatından bir gün önce yanındaydım. Bana, 'Kardeşlerine sen sahip çık' dedi. O günden sonra bu sorumluluğu hep taşıdım.

GENCEBAY VE TATLISES'İ AYNI PROJEDE BULUŞTURDU

Amcasının desteğiyle gazeteciliğe adım atan Solaker, daktilo ve fotoğrafçılığı kendi kendine öğrendi. Nurcan Sabur'un desteğiyle magazin dünyasında tanınmaya başlayan gazeteci, Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses'i aynı projede buluşturmasının kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"BOŞANDIK AMA DOSTLUĞUMUZ DEVAM EDİYOR"

Solaker, özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulundu. İngilizce kursunda tanıştığı Çiğdem'le evlendiklerini, iki çocuk sahibi olduklarını söyledi. Ancak evlilik yıllar içinde boşanmayla sonuçlandı. Gazeteci, "Boşandık ama dost kaldık. Çocuklarımız için birlikte hareket ettik" diyerek aile bağlarının önemini vurguladı.

ANNESİNİ 17 GÜNDE KAYBETTİ

Programda en duygusal anlardan biri ise annesini anlatırken yaşandı. Solaker, annesinin sadece 17 gün gibi kısa bir sürede hayatını kaybettiğini belirterek, "Anneme doyamadım. Son anına kadar yanındaydım. Onun sevgisi ve mücadelesi bana hep güç verdi" dedi.

"EN BÜYÜK GURURUM"

Hakan Solaker, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunurken kızı Aleyna'ya ayrı bir parantez açtı. "En büyük gururum kızım Aleyna. Şu an başarılı bir oyuncu ve hayatına kendi ayakları üzerinde devam ediyor" diyen Solaker, boşanma sonrası da çocukları için eski eşiyle dostane ilişkilerini sürdürdüklerini belirtti. Çocuklarının hem psikolojik hem de duygusal açıdan sağlıklı yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan gazeteci, "Hayatta en değerli varlıklarım çocuklarım oldu. Onların yanında durmak, onları korumak benim için en büyük sorumluluk" ifadelerini kullandı.