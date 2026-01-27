Haberler

Didim'de Gazeteci Ahmet Reha Öz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Didim'de Gazeteci Ahmet Reha Öz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

79 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Reha Öz, Didim'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Öz, uzun yıllar çeşitli gazetelerde çalışmış ve birçok ödül kazanmış bir gazeteciydi.

AYDIN'da yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Reha Öz (79), Didim ilçesinde toprağa verildi.

Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi 3110 Sokak'taki Denizli Öğretmenler Sitesi'nde oturan gazeteci Ahmet Reha Öz, önceki gün evinde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Öz için bugün emekli olduktan sonra yerleştiği Didim'de cenaze töreni düzenlendi. Didim Cemevi'ndeki törene Öz'ün ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Ahmet Reha Öz, törenin ardından Yalıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öz'ün çocuklarının yurt dışında yaşadığı ve tören için ilçeye geldiği bildirildi.

BİRÇOK ÖDÜL ALDI

İstanbul'da 1948'de doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü (1973) bitirdikten sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Önce spor servisinde daha sonra istihbarat bölümünde çalıştı. Söz, Güneş, Milliyet gazetelerinde çalıştı. Hürriyet Gazetesi'nde istihbarat şefi ve haber müdürü olarak görev yaptı. 1975'te '1951'den 1974'e Dünya Güreşinde Türkler' adlı yazı dizisiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Spor İnceleme Dalında başarı ödülü, 1978'de aynı yarışmada 'Çırak Denen Ağır İşçiler' yazısıyla inceleme ödülü aldı. 1982'de Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Yılın Gazetecisi Yarışması'nda 'Abdi İpekçi Cinayeti Dosyası' ve 'Hapı Yutanlar' adlı yazılarıyla inceleme-araştırma dalında başarı ödülü kazandı. Kitabın Öyküsü (1979) adlı bir çocuk romanı basıldı. Öz sürekli basın kartı sahibiydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
İletişim Başkanı Duran'dan 'Suriye'de Kürtler hedef alınıyor' iddiasına tepki

DEM Parti'nin Kürt vatandaşlarla ilgili iddiasını çürüten sözler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi

CHP'li başkanların yargılandığı davaya damga vuran isim: Gelirim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü

Külliye'de talihsiz anlar! Konuk lider bir anda yere kapaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı

First Lady'den protestoculara mesaj var: Barışçıl olun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Ufuk Özkan yıllar önce ziyaret etmişti, şimdi aynı kaderi paylaşıyor

Ufuk Özkan da yıllar sonra aynı kaderi yaşadı! Meğer 15 yıl önce...
ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı

First Lady'den protestoculara mesaj var: Barışçıl olun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı