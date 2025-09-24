Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyyar arabayla sebze satan bir ailenin tezgahına zabıta ekipleri müdahale etti. Ekipler, birkaç kasa sebze ile geçimini sağlamaya çalışan ailenin mallarına el koyarak tezgâhı topladı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Müdahale sırasında aile fertlerinden biri büyük tepki göstererek sinir krizi geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar yaşananlara tanık oldu.

"ÖMÜR BOYU MAAŞI GARANTİ OLANLARDAN..."

Sosyal medyada gündem olan görüntünün altına "Milyarlarca vergiyi affediyorlar, 2 kasa sebze meyvenin peşindeler", "Ömür boyu maaşı garanti olanlardan insaf beklemek", "Trilyonluk vurgun yapanlar el üstünde tutulur, devleti-milleti yağma edenler itibar görür, iş fakir fukaraya gelince nefes almasına bile müsaade edilmez", "Önce yolsuzluk, mafya, kaçakçılık, çeteler, gereksiz harcamalar biter ardından seyyar satıcılara sıra gelir" şeklinde yorumlar yapıldı.