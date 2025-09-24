Haberler

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyyar sebze satan bir ailenin tezgahına zabıta ekipleri müdahale etti. Ekiplerin mallara el koyarak tezgahı toplaması sırasında aile fertlerinden biri sinir krizi geçirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyyar arabayla sebze satan bir ailenin tezgahına zabıta ekipleri müdahale etti. Ekipler, birkaç kasa sebze ile geçimini sağlamaya çalışan ailenin mallarına el koyarak tezgâhı topladı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Müdahale sırasında aile fertlerinden biri büyük tepki göstererek sinir krizi geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar yaşananlara tanık oldu.

"ÖMÜR BOYU MAAŞI GARANTİ OLANLARDAN..."

Sosyal medyada gündem olan görüntünün altına "Milyarlarca vergiyi affediyorlar, 2 kasa sebze meyvenin peşindeler", "Ömür boyu maaşı garanti olanlardan insaf beklemek", "Trilyonluk vurgun yapanlar el üstünde tutulur, devleti-milleti yağma edenler itibar görür, iş fakir fukaraya gelince nefes almasına bile müsaade edilmez", "Önce yolsuzluk, mafya, kaçakçılık, çeteler, gereksiz harcamalar biter ardından seyyar satıcılara sıra gelir" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Şık:

kaldırımlarda yürüyemez haldeyiz esnaflar kaldırımları işgal ediyorr bir zatıba gelip müdahele etmiyor güçleri garibana yetiyor

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

53 yildir almanyada yasayan 72 yasinda biri olarak ayni sekilde bende her firsatta bilhassa ilcelerimizde yaya kaldirimlarinin norm disi engelli yasli ve bebek arabalari düsünülmeden yüksek yapildigini ve esnafinda halka mahsus olmasi gereken yaya kaldirimlarini isgal etmesini ve pazar esnafinin pazar yollarinda ortaya tegah acarak daraltmasini burada ve sorumlu belediyelere yazili sikayette bulundum en azindan denetilmesi zabitanin isgali önlenmesini istedim ama oy kaygisinla ilgilenen olmadi.

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
