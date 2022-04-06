Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve HAVAŞ işbirliği ile havalimanı ulaşımında kartlı ödeme dönemi başlıyor

Yapılan işbirliği sayesinde bugüne kadar HAVAŞ otobüslerinde nakit olarak gerçekleştirilen biletleme ve tahsilat işlemleri, yeni nesil PAX Android POS cihazları üzerinden de kolaylıkla yapılabilecek. Garanti BBVA Android POS'ları ile gerçekleştirilebilecek kredi kartı ve banka kartı ödemelerinden anlaşmalı tüm bankaların kart kullanıcıları da yararlanabilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Üye İşyeri ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Özgür Altan, "Sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerle kart kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak her zaman en büyük önceliğimiz. Müşterilerimizin gittikçe daha fazla nakitsiz ve temassız ödeme yapmayı tercih ettiğini görüyoruz. Türkiye'de yıllar önce ilk temassız kart ve ilk sanal POS altyapısını sunan kurum olarak, iş yerlerimizin temassız ve hatta fiziksel bir POS cihazı olmadan ödeme almasını sağlayan CepPOS uygulamasını iki yıl önce hayata geçirmiştik. HAVAŞ ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde artık havalimanı yolcuları, ulaşımlarında temassız olarak kartla ödeme seçeneğinden de faydalanmış olacak. Garanti BBVA Ödeme Sistemleri olarak kart kullanıcılarını ve işletmeleri yeniliklerle buluşturmaya, hayatlarına değer katacak yenilikçi ürün ve hizmetler tasarlamaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

SonDakika.com / Yaşam