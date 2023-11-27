Foça'da Fırtına Sonrası Temizlik Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Foça'da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına ve yağışın meydana getirdiği olumsuzluklar hızla gideriliyor. Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün yönetimindeki ekipler, sahil şeridindeki zararları onarıyor ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Foça'da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına ve yağışın meydana getirdiği olumsuzluklar hızla gideriliyor.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün yönetimindeki Fen İşleri ve Kıyı Koruma ekipleri, cumartesi ve pazar günleri gece-gündüz aralıksız çalıştı.

Fırtına sonrasında, Foça ve Yenifoça sahil şeridine taşan deniz kumu, taş, ahşap ve benzeri maddeler toplandı. Yaya kaldırımları ve yürüyüş yolları hızla temizlendi. Limana bağlı tekneleri zarar gören vatandaşlara yardım edildi. Fırtınanın hasar verdiği ahşap iskele parçaları toplandı.

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Pazar gecesi atlattığımız büyük afat, can kaybına ve yaralanmaya beden olmadığına seviniyorum. Foça halkının nezdinde geceden beri büyük özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her şey normale dönene kadar aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Herkese geçmiş olsun" dedi.