Foça'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangına 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam