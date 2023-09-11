Foça'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangına 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.