Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat nehrine giren 24 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Özkan Kantarmış isimli genç, piknik için gittiği nehirde serinlemek amacıyla suya girdi ve gözden kayboldu. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Fırat nehrine giren genç boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat nehrine giren 24 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre 24 yaşında ki Özkan Kantarmış, arkadaşlarıyla birlikte piknik için gittiği Fırat nehri kıyısında bulunan ve eski feribot iskelesi olarak adlandırılan yerde serinlemek amacıyla nehre girdi. Özkan Kantarmış bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları gencin kaybolduğu fark etmeleri üzerine durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma genci sudan çıkardı, yapılan müdahaleyle tekrar kalbi çalıştırıldı.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.